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Молдавия нашла новых поставщиков газа в Европе

Глава Energocom Бынзарь: Молдавия получит газ от поставщиков в Европе на летний период

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Depositphotos/РИА «Новости»/«Газета.Ru»

Молдавская государственная компания Energocom смогла найти двух новых поставщиков среди европейских операторов, которые будут поставлять в Молдавию газ в летний период. Об этом заявил исполняющий обязанности главы предприятия Виктор Бынзарь, передает «Прайм».

«Мы завершили процесс переговоров с двумя операторами – греческой DEPA и компанией, которая пожелала не разглашать свое название, на закупку природного газа для Молдавии этим летом», — отметил Бынзарь.

По его словам, это будет европейский газ для текущего потребления. Вполне вероятно, что некоторые объемы топлива могут пойти в хранилища на Украине.

При этом Бынзарь не стал озвучивать какие-либо цифры и размеры тарифов, лишь отметив, что все цены соответствуют биржевым котировкам. При этом для Молдавии будет применен достаточно выгодный коэффициент на транспортировку газа до границ страны.

5 июня председатель правления газораспределительной российско-молдавской компании «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил, что компания «Молдовагаз» запросила у национального регулятора снизить тариф для конечных потребителей на 36% в связи с сокращением стоимости импортируемого топлива в страну.

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