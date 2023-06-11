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Российские власти раскрыли, что будет с индексацией пенсий в 2025 году

Депутат Нилов: в 2025 году пенсии проиндексируют дважды, первая индексация — в феврале

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

В 2025 году российские власти проиндексируют (увеличат размер пенсионного обеспечения на основании индекса потребительских цен, уровня инфляции) пенсии дважды. При этом первая индексация произойдет в начале февраля, а вторая — в начале апреля, приводит слова депутата Госдумы от ЛДПР Ярослава Нилова «Российская газета».

Согласно закону о бюджете Социального фонда на 2023–2025 годы, страховые пенсии в России увеличат на 4% с 1 февраля 2025 года. А в самом начале апреле (с 1 числа) произойдет еще одна индексация выплат — еще на 3,6%. После окончания 2024 года российские власти станут проводить индексацию по фактической инфляции за предыдущий год, по этой причине первое увеличение пенсий в 2025-м планируется провести в начале года, пояснил он.

«До 2025 года действует переходный период, когда страховые пенсии неработающим пенсионерам увеличиваются на определенный индекс, но не менее, чем на тысячу рублей в год <....> После завершения переходного периода выплаты начнут увеличивать по фактической инфляции за предыдущий год. Первые данные по ней появляются лишь в начале нового года. Из-за этого пенсии сначала увеличат с 1 февраля, потом планируется повышение в апреле», — заключил Нилов.

29 мая ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская заявила, что с 1 июня текущего года малообеспеченных граждан, льготников, пенсионеров и семей с детьми затронут нововведения в части социальных выплат. Так, пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста, в следующем месяце повысят фиксированную выплату, которая увеличится на 100%. Теперь их пенсия повысится на 7567,33 рубля.

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