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Киев выразил желание заключить с Оттавой новое соглашение о свободной торговле

Премьер Украины Шмыгаль: Киев и Оттава подпишут обновленный договор о свободной торговле

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Anita Anan/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе встречи с канадским премьером Джастином Трюдо заявил, что Киев рассчитывает на оперативное подписание обновленного соглашения о свободной торговле с Канадой. Он написал об этом в своем Telegram-канале.

«Поблагодарил канадское правительство за отмену всех пошлин и квот для украинской продукции на один год», — указал Шмыгаль.

По его словам, переговорные команды находятся на финальном этапе подготовки к обновленному соглашению о свободной торговле и намереваются ратифицировать ее как можно скорее.

«Убежден, что Канада и дальше будет проявлять лидерство в решениях по поддержке Украины», — подытожил украинский премьер.

Ранее Трюдо объявил о предоставлении военной помощи Киеву на сумму 500 млн канадских долларов ($375 млн). Он также заявлял, что Канада примет участие в обучении украинских летчиков-истребителей.

10 июня Трюдо приехал в Киев с необъявленным визитом. Стало известно, что премьер-министр Канады прибыл на Украину вместе с вице-премьер-министром Кристией Фриланд. Отмечалось, что это произошло в момент, когда украинское правительство «изо всех сил» пытается оценить ущерб от обрушения плотины Каховской ГЭС.

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