Названы последcтвия ухода владельца брендов Zewa, Libresse и Libero из России

Решение шведской компании Essity, производящей средства личной гигиены, об уходе из России не скажется на отечественном рынке. Об этом РИА Новости сообщила основатель и партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская.

«Ничего не поменяется при продаже, как и с другими бизнесами: перепишут названия, введут новый ассортимент, работа на тех же фабриках и останется», — отметила Сумишевская.

Она допустила, что компания продала свой бизнес локальному менеджменту, своему представительству в другой стране или стороннему частному бизнесу. РИА Новости обратились с запросом в Минпромторг РФ.

В субботу Essity, владеющая брендами Zewa, Libresse и Libero, заявила о прекращении деятельности на территории РФ и продаже своего бизнеса в России. В компании отметили, что соглашение о продаже бизнеса уже подписано с покупателями. В Essity подчеркнули, что сделка была одобрена властями РФ. Ожидается, что она будет закрыта во втором квартале этого года после получения всех денежных средств.

Essity начала свой уход из России с апреля 2022 года. Компания продает товары личной гигиены примерно в 150 странах мира.

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов в мае заявлял, что японский ретейлер Uniqlo решил полностью уйти из России.