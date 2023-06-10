В ГД предложили снизить цены на жилье за счет регулирования цен на стройматериалы

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ) выступил с предложением решить вопрос высокой стоимости жилья госрегулированием цен на стройматериалы. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам парламентария, госрегулирование цен на стройматериалы и увеличение параллельного импорта необходимо для того, чтобы снизить стоимость квадратного метра жилья. Это вопрос не к банкам и к Центробанку России, указал он.

«Я не согласен с утверждением представителей стройиндустрии, которые считают, что цены на квадратный метр жилья могут оптимизироваться лишь за счет нового строительства и что якобы если при льготной ипотеке будет обеспечено серьезное увеличение предложения на рынке, цена сама собой должна будет стабилизироваться», — сказал политик.

По его мнению, пока не будет решен вопрос с ростом цен на стройматериалы, такие как металл и цемент, «обесцениваются и не реализуемы» программы материнского капитала, льготная ипотека и «другие социальные государственные идеи».

«Сейчас основной задачей является преодоление зависимости от импортного оборудования при производстве некоторых видов стройматериалов, и это при том, что Россия производит некоторые виды стройматериалов на весь мир. Проанализировав производства основных видов стройматериалов, от цемента и арматуры до потолков и красок, можно отметить, что зависимость от импортного оборудования многих из них оказалась на уровне около 80-90%», — заявил Гаврилов.

Как сообщил парламентарий, кирпич, плитка и керамогранит, сантехническая керамика, саморезы, газобетон, герметики, химия, краски и аэрозольные баллоны для красок значатся среди материалов, которые практически полностью производятся на зарубежном оборудовании.

Он также обратил внимание, что в РФ «по-прежнему велика монополия иностранного цемента в строительном обороте».

«Здесь очень важно, на мой взгляд, решить вопрос с госрегулирование цен на арматуру и цемент, усилить темпы импортозамещения и параллельного импорта по этим направлениям, а не придумывать искусственные ограничения цены квадратного метра», — добавил депутат.

Ранее кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Артем Савостицкий предрек снижение цен на квартиры в новостройках.