США выделят средства для выявления недостатков экономики Украины

В Госдепартаменте США сообщили, что Соединенные Штаты выделят $437 тысяч на анализ экономической ситуации на Украине, передает РИА Новости.

Отмечается, что средства поступят в рамках реализации «страновой» программы Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

«США всецело поддерживают страновую программу ОЭСР для Украины и рады выделить 437 тысяч долларов на ее имплементацию», — заявили в Госдепе.

Как указали в американском внешнеполитическом ведомстве, данная программа поддержит украинскую программу реформ, восстановления и реконструкции.

На взнос США предусматривается провести исследование украинской экономики для выявления недостатков и приоритетных направлений реформ.

Ранее Организация Объединенных Наций (ООН) опубликовала доклад «Мировая экономическая ситуация и ее перспективы», в котором говорится, что экономика Украины из-за конфликта сократилась на 29,1% в 2022 году, и в 2023 году, вероятно, ее ждет стагнация.

До этого издание «Вести.ua» написало, что самый тяжелый период для украинской экономики начнется после окончания конфликта.