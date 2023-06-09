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Украина выделит $65 млн на строительство магистральных водопроводов

Украинский премьер сообщил о выделении $65 млн на строительство магистральных водопроводов

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Depositphotos

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о выделении правительством 2,4 млрд гривен (более $65 млн) на строительство новых магистральных водопроводов для водоснабжения областей, пострадавших от разрушения Каховской ГЭС. Об этом Шмыгаль рассказал на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Он упомянул о Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях.

«Будем быстро строить новые магистральные водопроводы», — отметил Шмыгаль.

Днем ранее комитет Верховной рады по вопросам бюджета сообщил, что новые линии водопроводов проложат по направлениям: Карачуновское водохранилище — Кривой Рог — Южное водохранилище, а также Марганец--Никополь и Хортица--Томаковка. Протяженность водопроводов составит 87 километров, уточняли в ведомстве.

Несколькими днями ранее Шмыгаль сообщал о создании штаба по ликвидации последствий прорыва дамбы на Каховской ГЭС. По его словам, правительство выделило около $63 млн на обеспечение пострадавших регионов питьевой водой.

Верхняя часть Каховской ГЭС в районе Новой Каховки была разрушена в ночь на 6 июня. Десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, подтопило водой.

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