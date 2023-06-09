Qiwi намерена разделить свой бизнес на российский и международный

Группа Qiwi, владелец одноименного платежного сервиса, объявила о планах разделить свой бизнес на международный и российский, передает ТАСС.

«Международный бизнес войдет в группу Qiwi Plc, ценные бумаги ее котируются на Nasdaq и Московской бирже, уточнили в компании. Российский же бизнес консолидируется в АО «Киви», указали в компании.

Процесс разделения бизнеса должен завершиться до конца августа при получении одобрения ЦБ, указали в пресс-службе компании.

В феврале Роскомнадзор внес Qiwi в реестр организаторов распространения информации.

Согласно законодательству, компания обязана собирать, хранить и предоставлять по требованию ФСБ все сведения о действиях и взаимодействиях пользователей на своей платформе.