В ЦБ раскрыли, какая доля экспорта России оплачивается в рублях

По состоянию на апрель текущего года более 40% экспорта российского продукции оплачивалась в национальной валюте — рублях. Переход на использование нацвалют в торговле РФ с зарубежными странами продолжается, приводит слова главы Центробанка (ЦБ) Эльвиры Набиуллиной агентство «Прайм».

По словам главы валютного регулятора, в настоящее время наиболее сложной в использовании национальной валютой для расчетов по российскому экспорту является индийская рупия. Речь идет об определенных трудностях в ее конвертируемости и вывозе с внутреннего рынка азиатской страны ввиду ряда ограничений.

«Переход на национальные валюты в торговле (России с зарубежными странами — «Газета.Ru») продолжается, на апрель 41% российской экспорта оплачивалось в рублях. В настоящее время ЦБ РФ видит некоторые проблемы с расчетами в рупиях, но признаков их нарастания нет», — заявила Набиуллина.

9 июня Центробанк на заседании совета директоров в пятницу оставил ключевую ставку неизменной в шестой раз подряд — на уровне 7,5% годовых. ЦБ объяснил свое решение прежде всего ростом инфляции и инфляционных ожиданий населения и бизнеса.