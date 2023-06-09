В США указали на опасный разрыв между спросом и предложением на местном рынке

В настоящее время на внутреннем рынке США наблюдается опасный разрыв между объемами спроса потребителей и величины суммарного предложения продукции и услуг. Это обстоятельство свидетельствует о начале долгового кризиса на американском рынке, приводит слова местного миллиардера, основателя инвестиционной компании Bridgewater Associates Рэя Далио агентство Bloomberg.

По его словам, сейчас на американском рынке прослеживается острая нехватка покупателей для реализации действующих объемов предложения. При сохранении «политической раздробленности» и разногласиях между представителями Республиканской и Демократической партий экономическая ситуация в стране будет ухудшаться.

«Мы находимся в начале позднего долгового кризиса большого цикла, когда вы производите слишком много долгов и испытываете нехватку покупателей. Хотя процентные ставки не будут намного выше, экономика будет ухудшаться, и это может вызвать больше внутренних беспорядков, если в США сохранится политическая раздробленность», — заключил Далио.

5 июня газета The New York Times сообщила, что из-за повышения потолка госдолга американцам станет сложнее обслуживать свои долги, то есть платить по кредитам. Расходы жителей Штатов на это могут оказаться сопоставимыми с показателями кризисного 2011 года — $20 млрд.