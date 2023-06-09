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В Молдавии рассказали, где будут закупать газ летом

Глава «Энергокома» Бынзарь: Молдавия завершила переговоры с зарубежными поставщиками газа

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Михай Карауш/РИА Новости

Молдавия завершила переговоры на поставки газа в летний период с альтернативными «Газпрому» поставщиками и начала подготовку к отопительному сезону. Это сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы госкомпании «Энергоком» Викторя Бынзаря.

«Мы завершили переговоры о поставках газа в летний период с двумя операторами: греческой газовой компанией DEPA и еще одним крупным поставщиком», — рассказал он.

По словам Бынзаря, второй поставщик не пожелал разглашать свое имя и условия контракта.

Глава «Энергокома» уточнил, что поставки газа будут использованы в основном для текущего потребления. Он не исключил, что небольшие объемы будут закачаны в хранилища на Украине. Стоимость поставляемого топлива в летний период будет привязана к ценам на бирже TTF, сказал Бынзарь.

О планах закупать газ у DEPA и хранить его на складах в Украине 13 мая сообщал на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) министр энергетики Молдавии Виктор Парликов. Премьер-министр республики Дорин Речан 18 мая заявил, что Молдавия больше не зависит от российского газа, потому что подключилась к европейской энергосети. Он уточнил, что раньше 100% энергоресурсов, которые импортирует республика, были из России.

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