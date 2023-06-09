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Миру предрекли высокую инфляцию через два года

Экономист Ачкасов предрек высокую инфляцию в мире в 2025 году из-за роста цен на нефть

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Ren Pengfei/XinHua/Global Look Press

После некоторого ослабления роста цен в 2023 году благодаря усилиям мировых центробанков, высокая инфляция может вернуться в 2025–2026 годах из-за роста цен на нефть. Такой прогноз РИА Новости дал управляющий директор, M.I. Achkasov & Co Максим Ачкасов.

«…несмотря на замедление инфляции в 2023 году, это может оказаться временным трендом. Резкий рост цен, в частности на продовольствие, указывает на то, что инфляция никуда не уходит. В 2025–2026 годах ожидается возвращение более высоких уровней инфляции — 5–7% в сравнении с ожидаемым коридором 4–5% в 2023-м, если смотреть на экономику США», — сказал Ачкасов.

Он объяснил, что ускорение роста цен будет связано с увеличением стоимости сырья и промышленных металлов. В частности, цена за баррель нефти эталонной марки Brent может составить $130–150 в 2025 году. Уже в следующем году диапазон может быть на уровне $100–130, добавил Ачкасов. Он уточнил, что существенный рост цен на нефть и превышение отметки $100 за баррель станут фактором начала ускорения инфляции. Последние недели Brent колеблется в диапазоне $71–77 за баррель. Ачкасов уточнил, что продовольственная инфляция также внесет вклад в общий рост цен.

Согласно расчетамРИА Новости, самая высокая продуктовая инфляция по итогам апреля текущего года оказалась в Венгрии. Этот показатель составил 39% в годовом выражении. В то же время Россия стала единственной страной в европейском регионе, где по итогам апреля цены на продукты начали снижаться.

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