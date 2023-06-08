В Минтрансе РФ рассказали об обслуживании российских самолетов за рубежом

Глава Минтранса РФ Виталий Савельев сообщил, что часть российских самолетов по-прежнему обслуживается за рубежом, передает телеканал «Россия 1».

По его словам, есть ряд стран, которые помогают РФ в обслуживании воздушных судов. Это происходит не потому, что Россия сама не справляется, заявил Савельев.

«Мы просто ищем варианты, где можно обслуживать еще. Поэтому да, такие варианты тоже есть, где обслуживание проходит за рубежом», — сказал министр.

Также он указал, что сейчас в РФ эксплуатируется 1 288 самолетов, свыше 1 160 из которых являются гражданскими. Этого количества самолетов «вполне достаточно, чтобы закрыть все наши перевозки», отметил Савельев.

«Если в прошлом году мы перевезли 95,2 млн человек при плане 100 млн человек, в силу того, что было закрыто 11 южных аэропортов, которые в целом дают перевозку примерно 19 млн пассажиров в год», — продолжил он.

Как сообщил министр, в планах на 2023 год значится перевозка 101 млн пассажиров.

«На текущий момент за 5 месяцев мы его опережаем на 1 млн 400 тыс. пассажиров, несмотря на то, что аэропорты пока также не функционируют», — добавил он.

Ранее Виталий Савельев заявил, что свыше 200 сертифицированных организаций работают над обслуживанием воздушных судов в РФ, что достаточно для имеющегося парка.