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РФ и Оман подписали соглашение по налогам

Россия и Оман подписали соглашение о противодействии уклонению от уплаты налогов

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Depositphotos

Правительства султаната Оман и России подписали налоговое соглашение. Об этом сообщает оманское агентство ONA.

Согласно информации агентства, соглашение предусматривает избежание двойного налогообложения на доходы и предотвращение уклонения от уплаты налогов.

Оно позволит защитить инвесторов от двойного налогообложения. Также соглашение будет способствовать расширению инвестиций и торгового обмена между странами.

От российской стороны документ подписал замминистра финансов Алексей Сазанов, со стороны Омана — глава налоговой службы страны Сауд Бен Нассер Аль Шукайли.

Ранее стало известно, что Российских промышленников не устроил нынешний вид законопроекта о налоге на сверхприбыль. Об этом сообщал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

По его словам, в документе нечетко сформулированы нормы, которые позволяют крупным компаниям заплатить налог досрочно по сниженной ставке 5%.

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