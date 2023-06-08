Европе предрекли длительную рецессию

Рецессия в еврозоне может продлиться около года и повлечь за собой серьезные последствия. Об этом «Ленте.ру» сообщил генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев.

По его словам, если два или больше квартала подряд идет экономический спад, это уже рецессия. То, что сейчас происходит в Европе, пока нельзя назвать рецессией, но определенные предпосылки к этому есть, считает он. К ним Самиев отнес в том числе падение конкурентоспособности предприятий Евросоюза на фоне роста стоимости энергоресурсов. Вероятность рецессии эксперт оценил как высокую, потому что против экономики также играют борьба с инфляцией и повышение ключевой ставки Европейским Центробанком.

«С восстановлением, к сожалению, все будет достаточно непросто. Вряд ли стоит ожидать, что в ближайшей перспективе доступность ресурсов для промышленности значительно улучшится. Не очень понятно и то, какие меры здесь могут быть эффективны…Рецессия сейчас даже более вероятна, чем стагнация, и продлиться она может около года. Последствия будут крайне серьезными, в первую очередь, это рост безработицы», — рассказал аналитик.

Зона евро вошла в рецессию в январе-марте 2023 года, ВВП упал на 0,1%, сообщил Евростат. Ведомство в своем докладе отметило «техническую рецессию» с первого квартала. 26 мая агентство Bloomberg со ссылкой на участников рынка сообщило, что экономическая безопасность стран Евросоюза может оказаться под угрозой срыва из-за обрушения устойчивости крупнейшего центра производства региона — Германии. По информации Der Standard, с начала 2023 года объем валового внутреннего продукта (ВВП) Германии сократился на 0,3%. При этом кризис в ФРГ в обозримом будущем может распространиться и на соседнюю Австрию. По итогам первого квартала австрийская экономика также сократилась на 0,3%