Биржа NASDAQ передумала исключать акции «Яндекса» из биржевого списка

Американская биржа NASDAQ решила не проводить принудительный делистинг (исключение ценных бумаг компании из котировального списка биржи) головной компании группы «Яндекс» — Yandex N.V. Если произойдет разделение бизнеса на российскую и международные части, последняя останется публичной, следует из сообщения «Яндекса».

NASDAQ удовлетворила апелляцию Яндекса и не будет проводить делистинг акций компании класса А, отметили в компании. В компании пояснили, что американская биржа учла аргументы «Яндекса» о соблюдении интересов инвесторов и реструктуризации, которую планируется провести. Эти доводы были учтены при рассмотрении апелляции.

«В ее (реструктуризации. – «Газета.Ru») рамках основную часть бизнеса «Яндекса» предполагается выделить в отдельную группу компаний, контроль над которой сохранит менеджмент «Яндекса», — говорится в сообщении.

Согласно решению NASDAQ, ценные бумаги «Яндекса» продолжат находиться в биржевом списке, но решение о приостановке торгов останется в силе. На Московской бирже акции «Яндекса» торгуются в обычном режиме.

«Подача апелляции на делистинг — нормальная практика защиты интересов акционеров – Ozon и HeadHunter, например, сделали то же самое. На наличие торгов бумагами «Яндекса» на Мосбирже он не повлиял бы, а торги акциями «Яндекса» на NASDAQ приостановлены с февраля прошлого года. На вероятность разделения бизнеса на международный и условно российский, которое компания обсуждает, тоже вряд ли повлиял бы. Единственное, в случае делистинга для голландской Yandex N.V., в которой после разделения бизнеса должен остаться только «зарубежный» бизнес, возник бы вопрос, получать ли листинг заново», — рассказала «Газете.Ru старший аналитик «БКС Мир инвестиций» » Мария Суханова.

Тем не менее инвесторы могут позитивно воспринять эту новость, считает она.

Уведомление о возможном делистинге «Яндекс» получил в марте этого года.