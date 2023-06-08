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Большинство работодателей в России увеличили расходы на зарплаты сотрудникам

«Работа.ру»: 55% российских работодателей увеличили расходы на зарплаты сотрудникам

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Более половины работодателей – 55% — в этом году увеличили расходы на зарплаты своим сотрудникам по сравнению с прошлым, причем 90% из них стали тратить на это на треть больше. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные опроса среди 400 представителей бизнеса из всех регионов России, проведенного сервисом по поиску работы и сотрудников «Работа.ру».

По данным компании, еще 38% респондентов увеличили расходы на поиск и наем персонала.

Треть опрошенных стали больше тратить на производственное оборудование и материалы. Каждая пятая компания стала больше вкладываться в маркетинг и рекламу. Кроме того, компании увеличивали расходы на обучение и развитие сотрудников, офисные пространства, IT-инфраструктуру, а также инфраструктуру и оборудование.

«Каждый пятый работодатель (20%) отметил, что не увеличивал никакие расходы в этом году», — отметили аналитики.

Ряд респондентов заявили о снижении расходов в этом году. Некоторые отметили рост затрат на оборудование.

Как сообщала «Газета.Ru» со ссылкой на данные «Работа.ру» и сервиса по работе с самозанятыми «Подработка», 34% людей, которые ищут сезонную подработку, хотели бы найти работу в секторе услуг. Всего, по данным исследования, найти сезонную работу на лето собираются 35% россиян. У 2% респондентов уже есть временная работа. 66% из тех, кого привлекала или привлекает работа летом, назвали своей главной целью дополнительный заработок, а 14% хотят работать на свежем воздухе.

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