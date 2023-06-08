Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Всемирный банк оценит ущерб от подрыва дамбы Каховской ГЭС

Всемирный банк: будет проведена оценка ущерба в результате подрыва дамбы Каховской ГЭС

close
100%
Телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти»

Управляющий директор Всемирного банка (ВБ) по вопросам операционной деятельности Анна Бьерде заявила, что ВБ оценит ущерб от подрыва дамбы Каховской ГЭС. Об этом она сообщила в Twitter.

«Разрушение Каховской ГЭС имеет множество очень серьезных последствий для предоставления основных услуг, а также для окружающей среды в целом», — сказано в сообщении.

По ее словам, ВБ поддержит Украину путем проведения экспресс-оценки последствий инцидента.

Ранее генеральный директор крупнейшей гидрогенерирующей компании «Укргидроэнерго» Игорь Сирота официально объявлял, что Каховская ГЭС не может быть восстановлена.

В ночь на 6 июня в Херсонской области была разрушена верхняя часть Каховской ГЭС в районе Новой Каховки. Десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, затопило водой.

Россия и Украина обвиняют друг друга в разрушении плотины. Существует также версия о том, что авария произошла из-за «старых повреждений». Компания «Укргидроэнерго» заявила, что станция полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Все новости на тему:
Обрушение Каховской ГЭС
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях