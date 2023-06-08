Всемирный банк оценит ущерб от подрыва дамбы Каховской ГЭС

Управляющий директор Всемирного банка (ВБ) по вопросам операционной деятельности Анна Бьерде заявила, что ВБ оценит ущерб от подрыва дамбы Каховской ГЭС. Об этом она сообщила в Twitter.

«Разрушение Каховской ГЭС имеет множество очень серьезных последствий для предоставления основных услуг, а также для окружающей среды в целом», — сказано в сообщении.

По ее словам, ВБ поддержит Украину путем проведения экспресс-оценки последствий инцидента.

Ранее генеральный директор крупнейшей гидрогенерирующей компании «Укргидроэнерго» Игорь Сирота официально объявлял, что Каховская ГЭС не может быть восстановлена.

В ночь на 6 июня в Херсонской области была разрушена верхняя часть Каховской ГЭС в районе Новой Каховки. Десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, затопило водой.

Россия и Украина обвиняют друг друга в разрушении плотины. Существует также версия о том, что авария произошла из-за «старых повреждений». Компания «Укргидроэнерго» заявила, что станция полностью разрушена и восстановлению не подлежит.