Создание газового хаба в Турции могут ускорить

Глава Минэнерго Николай Шульгинов сообщил журналистам о появлении возможности ускорить решение вопроса о газовом хабе в Турции. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сроки (организации газового хаба в Турции. — «Газета.Ru») пока не зафиксированы, но работа идет. Думаю, сейчас сложились все условия для того, чтобы совместно с коллегами ускорить решение вопроса», --рассказал министр.

Ранее экономист, профессор Сейфеттин Эрдоган заявил, что проект по созданию «газового хаба» в Турции, предложенный российскими властями, может принести Анкаре дополнительные доходы в размере $30–35 млрд.

Преимуществом проекта для Турции назвали возможность покупать природные ресурсы, включая нефть и газ, по более выгодным ценам. Кроме того, благодаря его реализации также вырастет дипломатическая значимость страны на международной арене, пояснил аналитик.

7 июня сообщалось, что Иран захотел создать свой газовый хаб при участии России, Туркмении и Катара на берегу Персидского залива.