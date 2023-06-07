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Экономист оценил последствия подрыва Каховской ГЭС для сельского хозяйства в регионе

Экономист Лизан призвал оценивать ущерб от подрыва Каховской ГЭС после схода воды

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Телеграм- канал «Труха Херсон»

Для того, чтобы оценивать урон для сельского хозяйства после подрыва дамбы Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области, необходимо дождаться остановки сброса воды с плотины. Об этом в беседе с газетой «Взгляд» сообщил экономист и политолог Иван Лизан, комментируя заявление украинской стороны о том, что в результате катастрофы плодородные поля могут превратиться в пустыню.

«Будет ли опустынивание, вопрос спорный. Ведь для этого должен быть нанесен ущерб всей экосистеме. Например, речь может идти о бесконтрольном выпасе огромных отар овец, которые будут выжирать остатки травы и другой зелени. Но я полагаю, что Украина просто бросит подконтрольную ей часть полей», — продолжил эксперт.

Что касается, земель на российской территории, по его словам, раньше Херсонская область и так была пустынной из-за тех же овец, которые уничтожали экосистему. При этом Лизан добавил, что при правильной обработке земель, этой проблемы можно избежать.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в результате разрушения плотины Каховской ГЭС 35 населенных пунктов в трех округах региона подверглись затоплению.

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