Bloomberg: Великобритании понадобится 4700 лет для полного перехода на зеленую энергетику

Великобритании понадобится около пяти тысяч лет, чтобы завершить переход на зеленую энергетику. На это указало агентство Bloomberg со ссылкой на данные Института исследований государственной политики.

Специалисты подчеркнули, что при сохранении текущих темпов модернизации Лондон потратит на реализацию данной инициативы 4700 лет. В результате достижение климатических целей станет невозможным.

«Это вопиющий пример того, как правила, которые нужно учитывать при планировании, могут замедлять развитие возобновляемой энергетики», — говорится в публикации, которую цитирует ФАН.