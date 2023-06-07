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В ЕС из-за жалобы ФРГ расследуют поставки биотоплива из КНР

Reuters: Еврокомиссия начала проверку из-за поставок китайского биотоплива в ЕС

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Aly Song/Reuters

Еврокомиссия приступила к расследованию по вопросу несанкционированных поставок китайского биотоплива в Европейский Союз в связи с жалобой со стороны Германии. Об этом сообщает издание Reuters.

При этом неназванный член Евросоюза подчеркнул, что импортированное из Китая топливо, вероятно, оказалось неверно маркировано как более выгодное.

Соответствующие уведомление поступило от ФРГ, которая является крупнейшим в ЕС импортером биотоплива.

«Комиссии предстоит проверить, соблюдены ли критерии устойчивости и сокращения выбросов парниковых газов», — приводит агентство комментарий представителя союза.

Сейчас Еврокомиссия готовится усилить контроль за торговлей биотопливом с помощью базы данных о цепочках поставок.

Ранее глава Boeing Дэвид Кэлхун утверждал, что биотопливо никогда не сравняется по цене с обычным горючим.

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