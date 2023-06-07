Россиян закредитовали на рекордную сумму

По итогам мая текущего года российские банки предоставили россиянам кредиты на общую сумму 1,41 трлн рублей. Этот показатель стал рекордным, увеличившись за первые пять месяцев 2023 года на 49% к уровню аналогичного периода 2022-го, свидетельствуют результаты экспресс-мониторинга Frank RG.

По сравнению с апрелем текущего года майский показатель вырос на 7,63%, или на 99,8 млрд руб. При этом объемы кредитования по итогам последнего месяца весны увеличились во всех сегментах, включая нецелевые займы (+11,4% за месяц) и и автокредитование (+8%), уточняется в статье.

«В мае 2023 года банки выдали населению 1,41 трлн рублей кредитов. В прошлом месяце объем выданных кредитов физлицам вырос на 7,63%, или на 99,8 млрд рублей, к апрелю 2023 года. Суммарно за пять месяцев 2023 года объем выдач кредитов по сравнению с таким же периодом прошлого года увеличился на 49%», — заключается в материале.

7 июня аналитики компании Frank RG представили результаты отчета, согласно которым объем выдачи потребительских кредитов в мае 2023 года достиг рекордных 662,5 млрд рублей. Этот показатель вырос в 3,4 раза по сравнению с прошлогодним.