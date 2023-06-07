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Россиян закредитовали на рекордную сумму

Frank RG: российские банки в мае выдали рекордный объем кредитов на 1,41 трлн рублей

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Depositphotos

По итогам мая текущего года российские банки предоставили россиянам кредиты на общую сумму 1,41 трлн рублей. Этот показатель стал рекордным, увеличившись за первые пять месяцев 2023 года на 49% к уровню аналогичного периода 2022-го, свидетельствуют результаты экспресс-мониторинга Frank RG.

По сравнению с апрелем текущего года майский показатель вырос на 7,63%, или на 99,8 млрд руб. При этом объемы кредитования по итогам последнего месяца весны увеличились во всех сегментах, включая нецелевые займы (+11,4% за месяц) и и автокредитование (+8%), уточняется в статье.

«В мае 2023 года банки выдали населению 1,41 трлн рублей кредитов. В прошлом месяце объем выданных кредитов физлицам вырос на 7,63%, или на 99,8 млрд рублей, к апрелю 2023 года. Суммарно за пять месяцев 2023 года объем выдач кредитов по сравнению с таким же периодом прошлого года увеличился на 49%», — заключается в материале.

7 июня аналитики компании Frank RG представили результаты отчета, согласно которым объем выдачи потребительских кредитов в мае 2023 года достиг рекордных 662,5 млрд рублей. Этот показатель вырос в 3,4 раза по сравнению с прошлогодним.

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