Россияне назвали уровень зарплаты, чтобы «свести концы с концами»

Минимальный уровень зарплаты, который необходим для «сведения концов с концами», составляет 67 530 рублей. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на данные Росстата.

Респонденты, опрошенные ведомством, оценили минимальный необходимый для этих целей доход в 67 530 руб. (в среднем на домохозяйство). В конце 2020 г. россияне оценивали эту сумму в 60 923 руб. Достаточно легко «свести концы с концами» могут 26,3% респондентов, а определенные затруднения имеют уже 37,7% опрошенных.

В публикации указали, что 44,7% российских семей не могут заменить даже простую мебель, а 23,7% опрошенных не могут купить пару подходящей по сезону обуви для каждого члена семьи. В 16% случаев у семей даже нет денег на покупку фруктов в любое время года. При этом почти половина (47,2%) россиян не готовы к неожиданным тратам.

Эксперты рынка посчитали, что данные результаты опроса являются лишь субъективной оценкой самих респондентов, поэтому данные результаты нельзя воспринимать как макроэкономический критерий. Однако некоторые специалисты отметили, что как раз этот опрос показывает более реальную оценку сложившийся в стране ситуации. Кроме того, высокий уровень зарплат отдельных членов семей не говорит о тои, что вся семья имеет высокий доход.

6 июня газета «Известия», ссылаясь на исследование FinExpertiza писала, что количество россиян, чей доход оказался выше среднего, выросло на 9,4 млн человек по итогам 2022 года.