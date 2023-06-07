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Несколько стран стали блокировать поставки зарубежной электроники в Россию

«Ъ»: Армения, Казахстан и Гонконг заблокировали оплату за поставки электроники в Россию

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Банки Армении, Казахстана и Гонконга начали блокировать оплату по товарной номенклатуре для поставки в Россию из-за риска санкций. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на источники.

По словам источников издания, в последние две недели все чаще происходят случаи, когда казахские, армянские и гонконгские банки блокируют оплату от российских юридических лиц по коду товарной номенклатуры, куда входят процессоры, микросхемы и прочие компоненты. Это происходит из-за 10 пакета санкций США, которые угрожают банкам, сотрудничающим с РФ.

Один из собеседников газеты указал, что из-за этого компаниям из России придется ввозить необходимые компоненты в страну под другими товарными номенклатурами, которые являются альтернативными основной номенклатуре. Кроме того, вполне вероятно, что банки стали проверять «вручную» все платежи, которые поступают с российской стороны.

Эксперты рынка посчитали, что с учетом усиливающейся сложности закупки необходимых компонентов даже через третьи страны максимум через год страна может столкнуться с дефицитом санкционной продукции.

24 мая вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что ведомство собирается сократить список брендов, ввоз которых в Россию разрешен по параллельному импорту, то есть без согласия правообладателя.

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