Несколько стран стали блокировать поставки зарубежной электроники в Россию

Банки Армении, Казахстана и Гонконга начали блокировать оплату по товарной номенклатуре для поставки в Россию из-за риска санкций. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на источники.

По словам источников издания, в последние две недели все чаще происходят случаи, когда казахские, армянские и гонконгские банки блокируют оплату от российских юридических лиц по коду товарной номенклатуры, куда входят процессоры, микросхемы и прочие компоненты. Это происходит из-за 10 пакета санкций США, которые угрожают банкам, сотрудничающим с РФ.

Один из собеседников газеты указал, что из-за этого компаниям из России придется ввозить необходимые компоненты в страну под другими товарными номенклатурами, которые являются альтернативными основной номенклатуре. Кроме того, вполне вероятно, что банки стали проверять «вручную» все платежи, которые поступают с российской стороны.

Эксперты рынка посчитали, что с учетом усиливающейся сложности закупки необходимых компонентов даже через третьи страны максимум через год страна может столкнуться с дефицитом санкционной продукции.

24 мая вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что ведомство собирается сократить список брендов, ввоз которых в Россию разрешен по параллельному импорту, то есть без согласия правообладателя.