В Казахстане раскрыли, кто станет главным торговым партнером страны через несколько лет

Двусторонний товарооборот Казахстана с Китаем в ближайшие несколько лет обгонит по объемам суммарный размер операций республики с Россией. Таким образом, уже в среднесрочной перспективе КНР станет главным торговым партнером Астаны вместо Москвы, приводит слова вице-премьера Казахстана Серика Жумангарина агентство Bloomberg.

На протяжении более чем трех десятилетий после распада Советского Союза Россия сохраняла за собой статус крупнейшего торгового партнера Казахстана. Однако в обозримом будущем расклад сил в торговле со среднеазиатской республикой может измениться в пользу Китая. Одной из главных причин подобной динамики стали международные санкции против Москвы, из-за чего торговые потоки переместились в сторону КНР, пояснил он.

«Финансовые и экономические санкции, которые отодвинули Россию на второй план и перенаправили торговые потоки, создают возможности для Китая. Рост торговли происходит благодаря Китаю. К 2030 году объемы торговли с Китаем затмят торговлю Казахстана с 27 странами Европейского союза в целом», — заключается в материале.

29 мая интернет-издание РБК со ссылкой на статистические данные Еврокомиссии (ЕК) и International Trade Center (ITC) сообщило, что товарооборот Китая со странами Центральной Азии по итогам 2022 года подскочил с $41,9 млрд до $70,2 млрд. При этом Россия также нарастила объемы торговли с этими государствами — с $35,7 млрд до $42 млрд.