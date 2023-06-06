В России предложили запустить проверку гражданами маркировки продукции

Минцифры предложило ввести возможность, благодаря которой россияне смогут проверять маркировку продукции при помощи портала «Госуслуги». Соответствующий проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов и нормативных правовых актов.

«В целях расширения охвата граждан, которым доступно использование функции сканирования указанных графических кодов, предлагается закрепить взаимодействие единого портала «Госуслуги» с соответствующими информационными системами», — отметили в публикации.

В постановлении указали, что возможность проверки маркировки поможет гражданам получать доступную и открытую о товарах и лекарствах информацию.

Там также отметили, что проект необходим для дальнейшего развития портала «Госуслуги», который может стать универсальным каналом получения информации о покупаемых товарах.

В конце января из данных декабрьского опроса, проведенного Центром изучения потребительского поведения (ЦИПП) Роскачества при участии Исследовательского холдинга «Ромир», стало известно, что количество россиян, доверяющих товарам с маркировкой российского Знака качества, за последние полгода выросло с 77 до 82%.