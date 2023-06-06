Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России предложили запустить проверку гражданами маркировки продукции

Минцифры предложило внедрить проверку гражданами маркировки продукции с помощью «Госуслуг»

close
100%
Depositphotos/Коллаж «Газеты.Ru»

Минцифры предложило ввести возможность, благодаря которой россияне смогут проверять маркировку продукции при помощи портала «Госуслуги». Соответствующий проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов и нормативных правовых актов.

«В целях расширения охвата граждан, которым доступно использование функции сканирования указанных графических кодов, предлагается закрепить взаимодействие единого портала «Госуслуги» с соответствующими информационными системами», — отметили в публикации.

В постановлении указали, что возможность проверки маркировки поможет гражданам получать доступную и открытую о товарах и лекарствах информацию.

Там также отметили, что проект необходим для дальнейшего развития портала «Госуслуги», который может стать универсальным каналом получения информации о покупаемых товарах.

В конце января из данных декабрьского опроса, проведенного Центром изучения потребительского поведения (ЦИПП) Роскачества при участии Исследовательского холдинга «Ромир», стало известно, что количество россиян, доверяющих товарам с маркировкой российского Знака качества, за последние полгода выросло с 77 до 82%.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях