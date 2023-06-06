Стоимость отдыха в Турции сравнялась с экзотическими странами

Отпуск в Турции, а также в Египте в 2023 году для россиян не будет бюджетным, так как путевки на неделю на двоих стоят в среднем 200 тыс. руб. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на сообщение Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Недельный отдых в Турции летом обходится россиянам в среднем в 150–200 тыс. руб. на двоих. Отпуск с семьей из трех человек требует в среднем 218 тыс., из четырех — 253 тыс. руб. В Египте же неделя отдыха для двоих обойдется в 150 тыс. рублей. В среднем, цены на отдых выросли в два раза всего за год.

В публикации указали, что такая стоимость путевок сравнима с экзотическими странами Азии и Карибского побережья, причем в высокий сезон. Например, в ноябре–декабре 2022 года отдых на Шри-Ланке для двоих стоил 160 тыс. руб. При этом вполне вероятно, на конечную стоимость влияет изменение курса рубля. Кроме того, сейчас в Турции наступил высокий сезон, когда стоимость путевок традиционно растет.

По словам вице-президент АТОР по выездному туризму Артура Мурадяна, интерес к отдыху в Турции на фоне таких цен, по сути, должен падать. Однако сейчас спрос на турецкие путевки находится на уровне прошлого года, и на 60-70% выше, чем был в мае этого года. Это произошло из-за того, что обстановка в Турции успокоилась после выборов президента страны. Кроме того, прохладная погода в центральной части России также послужила фактором увеличения спроса.

1 июня посол России в Турции Алексей Ерхов назвал несколько важных советов российским путешественникам, собирающимся отдохнуть в Турции. По его словам, необходимо не забывать приобретать медицинские страховки. По его мнению, это позволит избежать многих проблем.