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Алжир подтвердил намерение инвестировать в нефтяной сектор Ливии

Глава Минэнерго Алжира Мохаммед Аркаб подтвердил желание республики инвестировать в нефтегазовый сектор Ливии и завершить проведение разведывательных работ, сообщает ФАН.

Аркаб сделал такое заявление в ходе встречи министров нефти государств-членов Организации стран-экспортеров углеводородов (ОПЕК). За круглым столом присутствовали президент алжирской государственной энергетической компании Sonatrach Туфик Хаккар и представитель Алжира в ОПЕК Ашраф Бен Хусейн, а также ливийский министр нефти Мохаммед Аун в сопровождении постпреда Ливии в ОПЕК Мустафы Абдуллы бен Иссы.

Стороны обсудили сотрудничество в области добычи сланцевых углеводородов. Аун рассмотрел перспективы развития нефтегазового сектора Триполи и программы разведки на следующем этапе. Он также призвал компании Алжира к скорому возвращению в Ливию и завершению разведывательных работ.

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