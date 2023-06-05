Алжир подтвердил намерение инвестировать в нефтяной сектор Ливии

Глава Минэнерго Алжира Мохаммед Аркаб подтвердил желание республики инвестировать в нефтегазовый сектор Ливии и завершить проведение разведывательных работ, сообщает ФАН.

Аркаб сделал такое заявление в ходе встречи министров нефти государств-членов Организации стран-экспортеров углеводородов (ОПЕК). За круглым столом присутствовали президент алжирской государственной энергетической компании Sonatrach Туфик Хаккар и представитель Алжира в ОПЕК Ашраф Бен Хусейн, а также ливийский министр нефти Мохаммед Аун в сопровождении постпреда Ливии в ОПЕК Мустафы Абдуллы бен Иссы.

Стороны обсудили сотрудничество в области добычи сланцевых углеводородов. Аун рассмотрел перспективы развития нефтегазового сектора Триполи и программы разведки на следующем этапе. Он также призвал компании Алжира к скорому возвращению в Ливию и завершению разведывательных работ.