Нефтегазовые доходы России за май упали на 11,9%

В мае этого года поступления от нефтегазовой отрасли в бюджет снизились на 11,9% по сравнению с апрельскими показателями и составили 570,7 млрд руб. Это следует из сообщения Минфина РФ.

В мае Минфин прогнозировал нефтегазовый дефицит в размере 8,1 млрд руб. Но нефтегазовые доходы оказались ниже ожидаемых на 30,6 млрд руб., говорится в сообщении. В апреле объем поступлений оказался ниже на 32,4 млрд руб.

По ожиданиям министерства, в июне этот показатель может быть на уровне 44 млрд руб. Восполнить дефицит министерство собирается с помощью продажи валюты в рамках бюджетного правила. Всего Минфин собирается продать валюты на 74,6 млрд руб.

Согласно бюджетному правилу, Центробанк РФ в интересах Минфина приобретает и продает китайские юани на Мосбирже. Когда нефтегазовые доходы относительно высокие, ЦБ покупает китайскую валюту, когда относительно низкие – продает.

По данным Минфина, за январь-апрель этого года дефицит бюджета увеличился до 3,4 трлн руб. По закону о бюджете, принятому в декабре 2022 года, дефицит бюджета в 2023 году составит 2,93 трлн руб., или 2% ВВП, а к 2025 году он должен снизиться до 1,26 трлн руб., или 0,7% ВВП.