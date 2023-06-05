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Стало известно, когда может произойти возможное снижение ключевой ставки ЦБ

Аналитик Самиев предрек возможное снижение ключевой ставки ЦБ через полгода

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Центральный банк России (ЦБ) может начать постепенно снижать ключевую ставку через полгода. Однако это случится, когда инфляция сократится до отметки в 4%, а на курс рубля ничто не будет давить. Об этом «Ленте.ру» заявил генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев.

«ЦБ предполагает, что инфляция постепенно придет к 4 процентам, соответственно, и ключевая ставка будет снижаться. Это план-прогноз на следующий год. Соответственно, уже чуть больше чем через полгода начнется цикл снижения ставки», — отметил Самиев.

По его словам, резкого снижения сразу не произойдет, но общее понижение на 1-2 п.п вполне возможно. Кроме того, в подобном сценарии не должно быть резкого давления на рубль.

Он добавил, что такой сценарий наиболее вероятен, так как на данный момент нет каких-либо факторов, которые повлияли бы на инфляцию или вызвали сильные колебания на валютном рынке. При этом осенью инфляция может немного подрасти, но такие изменения не будут критичными, поэтому снижение ставки будет допустимо.

31 мая зампредседателя Центробанка Алексей Заботкин заявил, что ЦБ может рассмотреть повышение диапазона нейтральной ставки с текущих 5-6% после заседания совета директоров в июле.

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