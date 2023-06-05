Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Железнодорожные перевозки по коридору «Север — Юг» начали расти

Перевозки по коридору «Север — Юг» выросли более чем на 40% с начала года

close
100%
Depositphotos

Железнодорожные перевозки по МТК «Север — Юг» в период с января по май 2023 года подскочили более чем на 40%, до 4 млн тонн. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на полученные материалы.

Перевозки по международному транспортному коридору (МТК) «Север — Юг» в январе-мае составили 4 млн тонн, увеличившись на 41,8%. Основная доля пришлась на западный маршрут, соединяющий Россию с Ираном через Азербайджан, — 3,6 млн тонн (рост на 37,9%). По другим коридорам динамика выше, но объем грузоперевозок меньше.

В публикации отметили, что рост перевозок на восточном маршруте произошел благодаря ряду льгот. Например, в конце прошлого года была введена скидка в 20% на контейнерные перевозки по восточному маршруту через Казахстан и Туркмению.

Аналитики посчитали, что увеличение грузопотока по коридору «Север — Юг» продолжится. Учитывая, что ограничения по поставкам товаров со стороны Запада могут только усиливаться, спрос на транспортировку грузов в этом направлении будет расти. Несмотря на ряд ограничений в инфраструктуре, рост все равно будет идти даже до завершения строительства участка Решт — Астара.

17 мая президент России Владимир Путин заявил, что запуск железной дороги Решт — Астара, которая является участком международного транспортного коридора «Север — Юг», позволит разнообразить глобальные транспортные потоки.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях