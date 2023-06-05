Железнодорожные перевозки по коридору «Север — Юг» начали расти

Железнодорожные перевозки по МТК «Север — Юг» в период с января по май 2023 года подскочили более чем на 40%, до 4 млн тонн. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на полученные материалы.

Перевозки по международному транспортному коридору (МТК) «Север — Юг» в январе-мае составили 4 млн тонн, увеличившись на 41,8%. Основная доля пришлась на западный маршрут, соединяющий Россию с Ираном через Азербайджан, — 3,6 млн тонн (рост на 37,9%). По другим коридорам динамика выше, но объем грузоперевозок меньше.

В публикации отметили, что рост перевозок на восточном маршруте произошел благодаря ряду льгот. Например, в конце прошлого года была введена скидка в 20% на контейнерные перевозки по восточному маршруту через Казахстан и Туркмению.

Аналитики посчитали, что увеличение грузопотока по коридору «Север — Юг» продолжится. Учитывая, что ограничения по поставкам товаров со стороны Запада могут только усиливаться, спрос на транспортировку грузов в этом направлении будет расти. Несмотря на ряд ограничений в инфраструктуре, рост все равно будет идти даже до завершения строительства участка Решт — Астара.

17 мая президент России Владимир Путин заявил, что запуск железной дороги Решт — Астара, которая является участком международного транспортного коридора «Север — Юг», позволит разнообразить глобальные транспортные потоки.