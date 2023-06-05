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В Молдавии хотят снизить тариф на поставку природного газа

«Молдовагаз» просит снизить тариф на газ для потребителей на 36%

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Depositphotos/РИА «Новости»/«Газета.Ru»

Компания «Молдовагаз» запросила у национального регулятора снизить тариф для конечных потребителей на 36% в связи с сокращением стоимости импортируемого топлива в страну. Об этом председатель правления газораспределительной российско-молдавской компании «Молдовагаз» Вадим Чебан сообщил в своем Telegram-канале.

«АО «Молдовагаз» направило в Национальное агентство по регулированию в энергетике запрос на снижение тарифа на поставку природного газа конечным потребителям по регулируемым ценам в 2023 году», — написал Чебан.

По словам председателя правления компания, окончательная стоимость для конечного потребителя будет оглашена НАРЭ.

Ранее Чебан сообщал, что цена на российский газ для Молдавии в июне снизится до $568,15 за тысячу кубометров.

В апреле он говорил, что высокие тарифы на газ в Молдавии привели к сокращению его объема потребления за год на 20%.

Отопительный сезон в Молдавии начался с тарифом на газ на уровне 29,3 лея ($1,5), что выше относительно сезона прошлого года в 7 раз.

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