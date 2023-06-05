ОПЕК+ заявила о продлении нефтяной сделки и сокращении добычи

Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК+) по результатам саммита объявила о продлении нефтяной сделки на следующий год и снижении с 2024 года общего показателя добычи альянса на 1,4 млн баррелей в сутки. Об этом информирует РИА Новости.

По данным агентства, те страны, за счет которых и было заявлено о сокращении нефтедобычи и так добывают «черное золото» ниже назначенных квот, следовательно новые корректировки, вероятнее всего, объявлены только «на бумаге».

В материале отмечается, что ряд государств, входящих в ОПЕК+, в частности африканских, вследствие естественного снижения добычи и технических нюансов все еще не могут нарастить добычу до позволенного им показателя.

В феврале сообщалось, что нефтяная отрасль России вышла на уровень добычи февраля 2022 года за счет увеличения среднесуточной добычи нефти и конденсата в этом месяце почти на 2% относительно января, до примерно 1,508 млн тонн в сутки.