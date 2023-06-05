Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ОПЕК+ заявила о продлении нефтяной сделки и сокращении добычи

ОПЕК+ объявила о продлении нефтяной сделки на 2024 год и очередном сокращении нефтедобычи

close
100%
Eric Gay/AP

Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК+) по результатам саммита объявила о продлении нефтяной сделки на следующий год и снижении с 2024 года общего показателя добычи альянса на 1,4 млн баррелей в сутки. Об этом информирует РИА Новости.

По данным агентства, те страны, за счет которых и было заявлено о сокращении нефтедобычи и так добывают «черное золото» ниже назначенных квот, следовательно новые корректировки, вероятнее всего, объявлены только «на бумаге».

В материале отмечается, что ряд государств, входящих в ОПЕК+, в частности африканских, вследствие естественного снижения добычи и технических нюансов все еще не могут нарастить добычу до позволенного им показателя.

В феврале сообщалось, что нефтяная отрасль России вышла на уровень добычи февраля 2022 года за счет увеличения среднесуточной добычи нефти и конденсата в этом месяце почти на 2% относительно января, до примерно 1,508 млн тонн в сутки.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях