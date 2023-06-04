Новак высказался о ситуации на нефтяном рынке

Вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24» оценил ситуацию на нефтяном рынке.

«Все сходятся к тому, что ситуация более-менее сбалансированная, есть баланс спроса и предложения, в том числе благодаря тем решениям, которые принимает ОПЕК +», — сказал он.

По словам Новака, в текущем году происходит рост спроса на нефть, особенно в летний период. В связи с этим он отметил, что наблюдается активизация бизнеса, предпринимательства во многих странах, увеличение количества автомобильных перевозок и авиаперевозок. Это позитивные факторы, которые влияют на рост спроса на нефть, указал вице-премьер.

Также Новак заявил, что по итогам последнего заседания ОПЕК+ были приняты те решения, которые позволяют наиболее точно сегодня прогнозировать баланс спроса и предложения до конца этого года.

«Принято решение и до конца 2024 года для того, чтобы рынок видел, что мы продолжаем взаимодействовать, что у нас есть желание и далее совместно работать по ситуации на рынке», — добавил Новак.

4 июня альянс ОПЕК+ договорился о том, что снизит общий уровень добычи нефти с 2024 года до 40,46 млн баррелей в сутки. Россия при этом должна сократить уровень добычи до 9,928 млн баррелей в день.