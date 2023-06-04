Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Новак высказался о ситуации на нефтяном рынке

Вице-премьер России Новак назвал сбалансированной ситуацию на нефтяном рынке

close
100%
Алексей Майшев/РИА «Новости»

Вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24» оценил ситуацию на нефтяном рынке.

«Все сходятся к тому, что ситуация более-менее сбалансированная, есть баланс спроса и предложения, в том числе благодаря тем решениям, которые принимает ОПЕК +», — сказал он.

По словам Новака, в текущем году происходит рост спроса на нефть, особенно в летний период. В связи с этим он отметил, что наблюдается активизация бизнеса, предпринимательства во многих странах, увеличение количества автомобильных перевозок и авиаперевозок. Это позитивные факторы, которые влияют на рост спроса на нефть, указал вице-премьер.

Также Новак заявил, что по итогам последнего заседания ОПЕК+ были приняты те решения, которые позволяют наиболее точно сегодня прогнозировать баланс спроса и предложения до конца этого года.

«Принято решение и до конца 2024 года для того, чтобы рынок видел, что мы продолжаем взаимодействовать, что у нас есть желание и далее совместно работать по ситуации на рынке», — добавил Новак.

4 июня альянс ОПЕК+ договорился о том, что снизит общий уровень добычи нефти с 2024 года до 40,46 млн баррелей в сутки. Россия при этом должна сократить уровень добычи до 9,928 млн баррелей в день.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях