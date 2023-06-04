Доллару предрекли укрепление до 83 руб. в июне

Доллар в июне может достичь отметки в 83 руб. Такой прогноз газете «МК» дали финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов и ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Антонов назвал диапазон в 83-85 руб., Мильчакова – 79-83 руб. за доллар. По мнению Антонова, ослаблению рубля будет способствовать рост спроса на валюты при увеличении сделок по параллельному импорту и возможное снижение нефтяных котировок. Также на это могут повлиять увеличение дефицита российского бюджета и новые санкции со стороны недружественных стран, считает эксперт. По мнению Мильчаковой, геополитический фон будет оставаться напряженным, что будет играть против рубля.

В статье отмечен еще ряд событий, которые могут привести к укреплению доллара к рублю. Первое – повышение потолка госдолга США. Президент Штатов Джо Байден подписал соответствующий закон 3 июня. Согласно документу, лимит госдолга приостанавливается до 1 января 2025 года. И увеличивается со 2 января 2025 года. Как говорится в публикации, экономического коллапса не случилось, и это может способствовать укреплению доллара, в том числе к рублю. Кроме того, 9 июня совет директоров Центробанка РФ объявит решение по ключевой ставке. По прогнозам ряда экспертов, она останется неизменной минимум до осени. Соответственно, по линии регулятора, рубль не получит дополнительной поддержки.

По данным Мосбиржи, доллар завершил торги на отметке 81,5 руб.