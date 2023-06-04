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Новак высказался о разногласиях РФ и Саудовской Аравии по сделке ОПЕК+

Вице-премьер Новак заявил об отсутствии разногласий у РФ и Саудовской Аравии по ОПЕК+

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Павел Бедняков/РИА Новости

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что российская сторона и Саудовская Аравия не имеют разногласий по сделке ОПЕК+. Об этом сообщает ТАСС.

«Нет, не было никаких разногласий. Мы всегда находим общее решение, на протяжение многих лет последних наше соглашение действует в интересах рынка, в интересах тех стран, которые участвуют в соглашении, и в интересах не только экспортеров, но и производителей», — сказал вице-премьер.

Ранее сообщалось, что вице-премьер России прибыл в Вену для того, чтобы принять участие в министерской встрече ОПЕК+. Заседание министров альянса состоялось 4 июня очно в Вене впервые с октября 2022 года. По словам источника ТАСС, участники ОПЕК+ рассматривали различные варианты по добыче нефти. Также речь зашла о сокращении производства топлива.

Как также стало известно, альянс ОПЕК+ договорился о том, что снизит общий уровень добычи нефти с 2024 года до 40,46 млн баррелей в сутки. Россия при этом должна сократить уровень добычи до 9,928 млн баррелей в день. Как уточнил Новак, Россия продлит сокращение объема добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки до конца декабря 2024 года.

Новость дополняется.

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