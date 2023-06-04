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Стало известно, что увеличение потолка госдолга не гарантирует спасение экономики США

Политолог Колташов: увеличение потолка госдолга не гарантирует спасение экономики США

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Unsplash

Увеличение потолка госдолга в США – это единственная мера, которую смогла предложить американская элита сейчас для сдерживания разрушения экономики. Но такая мера не гарантирует спасение экономики Штатов, сообщил газете «Известия» руководитель центра политэкономических исследований Василий Колташов.

По словам Колташова, благодаря увеличению потолка госдолга правительство США получило «$1,5 трлн из воздуха» на этот год. Но, по мнению политолога, рост планки госдолга в США продолжит оставаться механизмом «наркотической зависимости», который разрушает американскую экономику.

По словам Колташова, в Штатах на фоне банковского кризиса коммерческие вложения в недвижимость упали на 50% в 2023 году. Это говорит о том, что на рынке скоро останутся только настоящие покупатели, те, кому на самом деле нужно жилье, которое без кредитов они приобрести не смогут, заключил эксперт. Снижение цен на недвижимость он назвал процессом, равносильным кризису. По его словам, экономика США «глубоко нездорова» и подписание закона о госдолге вовсе не гарантирует ее спасение.

Президент США Джо Байден подписал закон о повышении потолка госдолга США 3 июня. Согласно документу, лимит госдолга приостанавливается до 1 января 2025 года. И увеличивается со 2 января 2025 года. По данным US Debt Clock, потолок госдолга США превышает $31,8 трлн. Это самый большой объем госдолга в мире.

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