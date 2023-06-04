В Суэцком канале буксируют танкер SEAVIGOUR из-за неисправности двигателя

Глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа заявил, что руководство задействовало три судна для буксировки аварийного танкера SEAVIGOUR, пересекавшего водную артерию на пути из России в Китай. Его слова передает информационный портал Al-Youm Al-Sabia.

Согласно заявлению главы администрации канала, в главный центр управления судоходством поступило сообщение о неисправности в работе двигателя танкера на 12-м километре канала. В настоящее время ведутся работы по присоединению трех буксиров к кораблю.

Рабиа также указал, что движение судов по каналу с северного направления вернется в обычное русло, как только танкер будет отбуксирован.

Ранее сообщалось, что британский страховой рынок Lloyd's of London запланировал отказаться от страховки танкерного флота индийской компании Gatik Ship mаnagement с 3 июня, который стал крупнейшим перевозчиком нефти из России.

До этого издание Politico писало, что Евросоюз (ЕС) панирует ввести санкции, нацеленные на борьбу с российским «теневым флотом» танкеров, при помощи которых тайно осуществляют транспортировку нефти из России.