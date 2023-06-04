Предпринимателей Литвы предупредили о росте цен на газ и электроэнергию

Цены на энергоносители для бизнеса в Литве вырастут, так как фьючерсы указывают на подорожание топлива в ближайшее время. Об этом заявил руководитель отдела бизнес-клиентов Elektrum Lietuva Артурас Затулинас, передает радио Sputnik.

«Разрыв между текущими ценами и фьючерсными определяется множеством факторов. Мы видим, что будущие цены на электроэнергию и газ до 50 процентов выше текущих цен на спотовом рынке. Это четкий сигнал для бизнеса, куда рынок движется», — отметил Затулинас.

По его словам, текущие низкие цены на энергоносители являются хорошим сигналом для бизнеса, который говорит о том, что необходимо заключать долгосрочные контракты по фиксированным ценам. Вполне вероятно, что цены на газ и электроэнергию в будущем могут резко вырасти.

Он добавил, что большая часть бизнес-клиентов стараются выбирать тарифы с фиксированной ценой и не хотят рисковать. При этом именно представители бизнеса куда чаще меняют поставщиков энергии, чем бытовые потребители, из-за нестабильности на рынке энергоносителей.

В начале мая Delfi, ссылаясь на данные компании по управлению кредитами в Европе Intrum, писал, что рост инфляции в Литве повлиял на финансовое положение почти половины жителей страны.