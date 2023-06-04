Назван объем средств, который выделили на создание оборудования для гражданских судов

Правительство решило выделить 1 млрд рублей, чтобы продолжить реализацию проектов по разработке, выпуску и модернизации оборудования для судов. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

«С помощью государственной поддержки будет продолжена разработка, создание и внедрение в серийное производство судового комплектующего оборудования, которое позволит обеспечить строительство более 100 различных судов — торговых, пассажирских, технических и рыбопромысловых», — отметили в публикации.

В распоряжении указали, что за счет федеральных средств компании могут покрыть до 80% расходов на разработку, создание и внедрение оборудования. При этом выделенные средства будут направлены на компенсацию расходов в 2024 году. В 2023 году власти уже выделили на эти цели 14 млрд рублей.

В начале мая Мишустин подписал распоряжение, дополняющее план развития Северного морского пути до 2023 года новыми мероприятиями. Как пояснили в правительстве, речь идет о создании отечественных образцов наиболее значимого судового комплектующего оборудования, которое необходимо при строительстве судов ледокольного флота, грузовых судов ледового класса, а также аварийно-спасательных судов.