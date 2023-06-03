«Тинькофф» начал брать комиссию за пополнение счета наличной иностранной валютой

«Тинькофф банк» начал брать комиссию в размере 1% от вносимой суммы за пополнение счета наличными долларами и евро. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника кол-центра кредитной организации.

«Теперь списываем комиссию за валютные пополнения в долларах и евро в банкоматах Тинькофф, в наших кассах и через доставку. Ее размер составляет 1% от суммы, которую вносите», — сказал сотрудник банка.

Данная комиссия уже взимается, уточнил он и добавил, что за один раз на своей счет можно положить максимум 1 млн руб. или 20 тыс. долларов, евро или юаней.

Ранее эксперт заявлял, что сохранение сбережений в долларах США и евро теряет свою актуальность, и россиянам стоит присмотреться ко вкладам в юанях.

Ранее сообщалось, что почти все крупные банки в России стали брать комиссию за перевод самому себе из другого банка в размере 1-2 %. Комиссию берут как минимум 15 крупных участников рынка.