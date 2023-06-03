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В Турции раскрыли, какой доход может принести стране российский проект «газового хаба»

Экономист Эрдоган: предложенный РФ проект «газового хаба» принесет Турции $30–35 млрд

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Strait Talk/YouTube

Проект по созданию «газового хаба» в Турции, предложенный российскими властями, может принести Анкаре дополнительные доходы в размере $30–35 млрд. Кроме того, благодаря этому проекту страна сможет поднять собственный престиж на глобальном энергетическом рынке, приводит слова экономиста, профессора Сейфеттина Эрдогана местная газета Türkiye.

Еще одним преимуществом проекта для Турции станет возможность покупать природные ресурсы, включая нефть и газ, по более выгодным ценам. Кроме того, благодаря его реализации также вырастет дипломатическая значимость страны на международной арене, пояснил аналитик.

«Если Турция станет энергетическим центром, ее дипломатическая мощь значительно возрастет. Кроме того, у Турции появится возможность получать природный газ и нефть по более выгодным ценам, и будет получен серьезный доход. <…> Турция может получить общий доход в размере 30-35 миллиардов долларов», — заключил Эрдоган.

29 мая заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Грушко заявил, что договоренности между Москвой и Анкарой, в том числе по реализации проекта газового хаба, носят системный характер. В настоящее время работа двух стран в сфере энергетики продвигается по плану.

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