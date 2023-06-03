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Спрос россиян на жилье в Турции вырос на 20% за неделю после победы Эрдогана на выборах

«Ъ»: россияне вернулись к покупкам недвижимости в Турции после победы Эрдогана на выборах

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Murad Sezer/Reuters

После объявления результатов президентских выборов в Турции спрос россиян на недвижимость в стране за неделю вырос на 20-50% за неделю. Об этом пишет газета «Коммерсант».

По данным турецких властей, в апреле россияне купили в Турции 817 объектов жилой недвижимости в стране, что на 30% меньше, чем в марте, и на 29% меньше, чем в апреле 2022 года. После победы Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах спрос стал восстанавливаться, в том числе со стороны действующих клиентов местных риелторских компаний.

Опрошенные газетой эксперты пояснили, что до объявления результатов президентских выборов россияне находились в ситуации неопределенности и некоторые заявления кандидатов в президенты смущали их. Например, Кемаль Кылычдароглу говорил о планах прекратить выдачу паспортов Турции для иностранных инвесторов. Также он хотел поддержать антироссийские санкции.

В частности, спрос на турецкую недвижимость стали проявлять высокобюджетные клиенты, указали эксперты. Медианный бюджет заявок за неделю увеличился на 48% и составил €145 тыс. за лот. Кроме того, выросло число интересующихся на приобретение недвижимости в Стамбуле с чеком €390–465 тыс. Эксперты допустили, что спрос россиян на недвижимость в Турции летом будет стабильным.

С начала года Турция оказалась в числе одной из самых популярных стран у граждан России для получения вида на жительство (ВНЖ). На ее долю пришлось 21% от суммарного числа запросов россиян, сообщал информационный портал РБК-Недвижимость со ссылкой на статистические данные аналитиков компании Tranio. Сейчас для получения ВНЖ в Турции нужно приобрести недвижимость стоимостью более $50 тыс. в малонаселенных пунктах и выше $75 тыс. в мегаполисах.

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