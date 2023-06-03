Санкции затруднили работу еще одной зарубежной компании в России

Международные санкции против России оказывают влияние на работу завода японского производителя строительной техники и оборудования Komatsu, расположенного в Ярославле. Слова генерального директора юридического лица ООО «Комацу Мэнуфэкчуринг Рус» Хосои Казуши приводит портал органов власти Ярославской области.

При этом гендиректор отметил, что российское предприятие не собирается полностью сворачивать бизнес-деятельность в регионе. Однако руководство юрлица будет вынуждено сократить 300 работников штата.

«Предприятие выполняет все свои обязательства перед регионом. Санкционные ограничения оказывают влияние на его работу, но компания не сворачивает свою деятельность в Ярославле. Ввиду изменившихся потребностей предприятия штат сотрудников будет сокращен на 300 человек. Люди получат все предусмотренные законодательством выплаты», — заключается в материале.

5 декабря генеральный директор японской строительной компании Komatsu Хироюка Огава заявил, что руководство транснациональной корпорации пока не рассматривает возможность ухода с российского рынка в связи с действием международных санкций против Москвы. Однако в дальнейшем ситуация может измениться, и компании придется задуматься над судьбой своих активов на российском внутреннем рынке.