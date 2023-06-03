Немецкий производитель мыла Henkel может выкупить российский бизнес

Немецкий производитель мыла Henkel может выкупить свои российские предприятия в ближайшие 10 лет, если условия в стране изменятся, пишет Rheinische Post.

Генеральный директор корпорации Карстен Кнобель заявил, что компания воспользуется этим вариантом только в том случае, если отношения с Россией значительно улучшатся, одного окончания боевых действий на Украине будет недостаточно.

Ранее концерн Henkel AG завершил продажу своих российских активов, цена сделки составляет 54 млрд рублей. Об этом компания сообщила в своем пресс-релизе.

В сообщении отмечается, что транзакция уже совершена.

Компания объявила о сделке 20 апреля. В консорциум, который будет владеть российскими активами концерна, вошли Augment Investments, Elbrus Services и Kismet Capital Group.

В апреле 2022 года Henkel приняла решение о продаже своего бизнеса в России. 9 февраля 2023 года было объявлено о приостановке деятельности концерна в РФ. В начале года «Henkel Россия» начала вести деятельность как самостоятельная компания Lab Industries.