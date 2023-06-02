Казахстан заинтересован в транзите российского газа в Узбекистан

Казахстан намерен обеспечить техническую готовность по транзиту российского газа по территории республики в Узбекистан, вся необходимая инфраструктура будет предоставлена. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра энергетики Казахстана Алмасадама Саткалиева.

«Узбекистан и «Газпром» продолжают переговоры по объемам и цене на газ. Казахстанская сторона продекларировала, что готова обеспечить техническую готовность по транзиту газа через нашу территорию», — сказал он.

По словам Саткалиева, как только переговоры завершатся, вся нужная инфраструктура будет предоставлена. Он оценил ее примерные сроки готовности, отметив, что это будет осенне-зимний сезон следующего года.

«Мы заинтересованы в данном транзите...в части получения средств по транзиту, и в целом в рамках увеличения надежности энергоснабжения Центральноазиатского региона», — отметил он.

Министр в середине мая заявил, что казахстанские власти обсуждают транзит российского газа в Узбекистан. Он сказал, что переговоры идут в конструктивном ключе. В апреле министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов отмечал, что поставки газа в Узбекистан из России планируется осуществлять по магистральному газопроводу «Средняя Азия — Центр».

28 ноября на переговорах в Москве президенты России и Казахстана Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудили идею создать тройственный газовый союз между Россией, Казахстаном и Узбекистаном. По их замыслу, союз помог бы координировать действия стран в рамках транспортировки топлива по их территориям. В тот же день Касым-Жомарт Токаев подтвердил факт соответствующих переговоров.