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ВТБ повысил ставки по депозитам в юанях

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Global Look Press

ВТБ увеличил ставки по вкладам в юанях для всех клиентских сегментов, сообщает пресс-служба банка.

Наиболее существенные изменения коснулись депозитов сроком от 3 месяцев до 1 года. Доходность по ним скорректировалась в среднем на 0,45-0,8%.

«На фоне дедолларизации российской экономики мы фиксируем динамичное увеличение спроса на депозиты в китайской валюте. По итогам пяти месяцев 2023 года клиенты открыли в ВТБ уже более 11 тысяч таких вкладов на 5,2 млрд. В результате портфель депозитов в юанях вырос по сравнению с началом года на 41%», — отметила начальник управления «Сбережения» Наталья Тучкова.

Она добавила, что банк обновил ставки по инструментам в китайской валюте, сделав их более выгодными.

«Наибольшим интересом сейчас пользуются краткосрочные депозиты, поэтому основные изменения мы провели на сроки от трех месяцев до года включительно, предложив вкладчикам одну из лучших доходностей на рынке. Учитывая текущие тренды, мы ожидаем что к концу года портфель средств наших клиентов в китайской валюте удвоится и достигнет 15 млрд юаней», — сказала она.

В банке отметили, что «ВТБ-вклад» позволяет настроить условия под индивидуальные потребности клиента.

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