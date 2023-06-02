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Украине дадут грант на строительство временных мостов

Украинский замминистра Найем сообщил, что страна получит от ЕС грант на 50 млн евро

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Global Look Press

Европейский инвестиционный банк выделит Украине грант на сумму более 50 млн евро на поддержку критической инфраструктуры. Об этом заявил глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры страны Мустафа Найем, сообщает Espreso.tv.

Кроме того, выделенные деньги Киев сможет направить на постройку временных мостов.

«Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры, Европейский инвестиционный банк и банк ЕС подписали грантовое соглашение...» — пояснил украинский замминистра.

Временные мосты планируется строить в регионах Украины, которые пострадали при боевых действиях.

Найем добавил, что с февраля 2022 года построено 85 временных переправ для налаживания транспортных маршрутов в населенных пунктах.

Ранее Минфин Украины сообщал, что Киев получил новый грант от Соединенных Штатов на 1,25 млрд долларов.

Также в марте представители Японии и Украины подписали документы о выделении $164 млн гранта для Киева.

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