В России оценили альтернативные доллару и евро модели расчетов с зарубежными странами

В связи с международными санкциями доля рублевых и юаневых расчетов между Россией и зарубежными странами значительно выросла. Вышеперечисленные модели будут самыми перспективными в обозримом будущем, сообщает РБК со ссылкой на аналитиков Института исследований и экспертизы ВЭБа (входит в структуру госкорпорации ВЭБ.РФ).

В настоящее время более 70% расчетов между резидентами государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) проходят в российской валюте. Роль китайской денежной единицы (юаня) также растет: в данной валюте Россия проводит транзакции по 16% своего экспорта и 23% импорта. В среднесрочной перспективе значимость рубля и юаня во взаиморасчетах стран с развивающейся экономикой будет укрепляться, уточняется в статье.

«С 2022 года доллар и евро стали токсичными для большинства российских компаний, а безналичные платежи даже с «дружественными» странами затруднены из-за угрозы вторичных санкций и отключения российских банков от системы SWIFT. Однако есть набор альтернативных моделей, которые Россия может потенциально задействовать и развивать в международных расчетах <....> Рублевые и юаневые модели расчетов эксперты ВЭБа называют самыми перспективными», — заключается в материале.

24 мая премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что уже 70% трансграничных расчетов между РФ и Китаем проводятся в национальных валютах, включая рубли и юани. Речь шла в том числе об использовании вышеперечисленных денежных единиц для оплаты поставок российских энергетических ресурсов, включая нефть, газ и уголь.